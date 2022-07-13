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عودة 12 صياداً يمنيا بعد احتجازهم في السجون السعودية

عودة 12 صياداً يمنيا بعد احتجازهم في السجون السعودية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصل إلى ميناء الإصطياد السمكي بمدينة الحديدة، 12 صياداً كانوا محتجزين في السجون السعودية منذ نحو 45 يوما.

العالم - اليمن

وخلال استقبال الصيادين المفرج عنهم، أوضح مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال السمكي عزيز العطيني، أنه تم تقديم الخدمات الممكنة لمساعدتهم وتسهيل عودتهم إلى مناطق سكنهم.

وأدان جرائم العدوان السعودي بحق الصيادين في السواحل اليمنية وما يتعرضون له من اعتداءات ومنع من الاصطياد.

من جانبهم أوضح الصيادون العائدون، أنه تم اختطافهم من قبل السلطات السعودية في المياه الإقليمية اليمنية واحتجازهم في جزيرة فرسان، بعد مصادرة قواربهم ومعدات الاصطياد الخاصة بهم.

وعبروا عن تقديرهم لقيادتي السلطة المحلية والهيئة العامة للمصائد السمكية، على اهتمامهما وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

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عودة 12 صياداً يمنيا بعد احتجازهم في السجون السعودية

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