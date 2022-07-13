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موقع عبري: البيان المشترك لزيارة بايدن لتل ابيب سيسمى "إعلان القدس"

موقع عبري: البيان المشترك لزيارة بايدن لتل ابيب سيسمى
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر عبرية، عن اسم البيان المشترك لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين المحتلة.

العالم - الاحتلال

ونقل موقع "واللا" العبري، مساء أمس الثلاثاء، عن مصادر "إسرائيلية" رفيعة المستوى، أن البيان المشترك لزيارة الرئيس الأمريكي إلى تل ابيب سيسمى "إعلان القدس" وهو الإعلان الذي ستلتزم فيه واشنطن بأمن الكيان.

وأكد الموقع العبري أن هذا الإعلان أو البيان الأمريكي "الإسرائيلي" المشترك ربما يكون الأكثر أهمية منذ أكثر من عقدين، أو ربما لم يصغ من قبل خلال العقدين الماضيين.

وأكد المسؤولون الصهاينة أن "إعلان القدس" بين بايدن ورئيس وزراء الكيان "الإسرائيلي"، يائير لابيد، والمفترض توقيعه خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى "تل أبيب"، يومين الأربعاء والخميس، سيؤكد تعزيز التطبيع بين الكيان ودول عربية، وتوسيع نطاق الدول المنخرطة في "اتفاقيات السلام".

ويفترض أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 13- 16 تموز/يوليو، تشمل الأراضي الفلسطينية والسعودية، وذلك لأول مرة منذ توليه الرئاسة، على أن يلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون، ومصر والأردن والعراق.

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