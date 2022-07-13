الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

انتقادات لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن أمام مجلس الأمن

انتقادات لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن أمام مجلس الأمن
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

انتقد مسؤولون وإعلاميون يمنيون، إحاطة المبعوث الأممي بشأن اليمن "هانس غروندبرغ"، التي قدمها أمام مجلس الأمن الاثنين الفائت.

العالم - اليمن

وأوضح مدير مطار صنعاء الدولي "خالد الشايف"، أن الممثل الأممي لم يورد في إحاطته ذكر تعثر الرحلات الجوية نحو القاهرة أو إيراد أسباب التعثر.

وأشار إلى أن إحاطة المبعوث الأممي أتت على نصف الحقيقة وكانت في مضمونها تلميعا لدور الممثل الأممي.

من جانبه، أكد وزير الدولة بحكومة الانقاذ الوطني "عبد العزيز البكير" أن ما نعانيه منذ بداية العدوان هو عدم حيادية الأمم المتحدة.

وقال البكير إن الأمم المتحدة شريكة في معاناة الشعب اليمني بتغطيتها جرائم العدوان واستمرار الحصار، مضيفا أن الممثل الأممي تجاهل القضايا الجوهرية وراء معاناة اليمنيين كنهب الثروات من قبل تحالف العدوان وقطعه رواتب العاملين في الدولة.

بدوره لفت رئيس تحرير صحيفة الثورة "عبدالرحمن الأهنومي" إلى أن خروقات تحالف العدوان للهدنة تجاوزت 20 الف خرق، والممثل الأممي تجاهل عمدا إدانتها.

ونوه بأن الممثل الأممي تجاهل مبادرة صنعاء لفتح الطرق؛ بل دعا في إحاطته لتجميدها في موقف مستغرب.

روابط ذات صلة

مكتب المبعوث الاممي يعلن موافقة الأطراف اليمنية على تثبيت الهدنة

اللجنة العسكرية الوطنية تعود الى صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صورايخ روسية تستهدف منظومات صاروخية أمريكية في أوكرانيا

انتقادات لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن أمام مجلس الأمن

مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي وتثير غضب بكين

قاليباف: سياستنا البرلمانية والحكومية مبنية على تطوير التعاون مع دول الجوار

موقع عبري: البيان المشترك لزيارة بايدن لتل ابيب سيسمى "إعلان القدس"

مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في العيسوية شرق القدس