انتقادات لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن أمام مجلس الأمن

العالم - اليمن

وأوضح مدير مطار صنعاء الدولي "خالد الشايف"، أن الممثل الأممي لم يورد في إحاطته ذكر تعثر الرحلات الجوية نحو القاهرة أو إيراد أسباب التعثر.

وأشار إلى أن إحاطة المبعوث الأممي أتت على نصف الحقيقة وكانت في مضمونها تلميعا لدور الممثل الأممي.

من جانبه، أكد وزير الدولة بحكومة الانقاذ الوطني "عبد العزيز البكير" أن ما نعانيه منذ بداية العدوان هو عدم حيادية الأمم المتحدة.

وقال البكير إن الأمم المتحدة شريكة في معاناة الشعب اليمني بتغطيتها جرائم العدوان واستمرار الحصار، مضيفا أن الممثل الأممي تجاهل القضايا الجوهرية وراء معاناة اليمنيين كنهب الثروات من قبل تحالف العدوان وقطعه رواتب العاملين في الدولة.

بدوره لفت رئيس تحرير صحيفة الثورة "عبدالرحمن الأهنومي" إلى أن خروقات تحالف العدوان للهدنة تجاوزت 20 الف خرق، والممثل الأممي تجاهل عمدا إدانتها.

ونوه بأن الممثل الأممي تجاهل مبادرة صنعاء لفتح الطرق؛ بل دعا في إحاطته لتجميدها في موقف مستغرب.