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مختص بالشؤون الإسرائيلية: ذاهبون الى حرب علمية ثالثة

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال المختص بالشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني اننا امام خيارين بشأن أوضاع المنطقة المستقبلية.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت قال إسماعيل مسلماني ان الخيار الأول هو انه واضح نحن نتشابه في أحداث الحرب العالمية الأولى والثانية. وإما اننا فعلا ذاهبون الى حرب علمية ثالثة وبدأت تحركات بايدن الى المنطقة بتعزيز تواجد الأميركان والشرطي الاسرائيلي المقصود به ان يصبح النيتو برفقة الدول المطبعة في المنطقة.

وأضاف ان الولايات المتحدة بدأت تخرج من المنطقة وتريد ان تمليء الفراغ بنيتو يكون على رأسه الكيان الإسرائيلي وذلك في ظل ظروف يشهد فيها العالم اليوم تدني في الاقتصاد والأمن الغذائي وهذا يمهد لحرب عالمية ثالثة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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