كتلة كردية تنفي وجود اتفاق في اربيل على مرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

العالم-العراق

وذكر بيان مقتضب للكتلة ما نصه “حتى هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق وتوافق على دخول القوى السياسية الكردية بمرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، والحراك السياسي مستمر للوصول الى اتفاق قبل موعد عقد الجلسة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ورجحت الكتلة في بيانها أن يكون سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم منصب رئيس الجمهورية، بسبب عدم وصول القوى السياسية الكردية الى أي تفاهمات حقيقة لحسم هذا الملف من خلال التسوية والتوافق، مبينة أن الذهاب الى سيناريو 2018 سيترك امر اختيار رئيس الجمهورية الجديد بيد النواب داخل قبة البرلمان.