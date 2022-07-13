الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتلة كردية تنفي وجود اتفاق في اربيل على مرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

كتلة كردية تنفي وجود اتفاق في اربيل على مرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي عدم وجود اتفاق بين القوى الكردية على مرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا الى استمرار الحراك بين تلك القوى وصولا الى اتفاق نهائي قبل موعد عقد الجلسة.

العالم-العراق

وذكر بيان مقتضب للكتلة ما نصه “حتى هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق وتوافق على دخول القوى السياسية الكردية بمرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، والحراك السياسي مستمر للوصول الى اتفاق قبل موعد عقد الجلسة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ورجحت الكتلة في بيانها أن يكون سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم منصب رئيس الجمهورية، بسبب عدم وصول القوى السياسية الكردية الى أي تفاهمات حقيقة لحسم هذا الملف من خلال التسوية والتوافق، مبينة أن الذهاب الى سيناريو 2018 سيترك امر اختيار رئيس الجمهورية الجديد بيد النواب داخل قبة البرلمان.

روابط ذات صلة

العراق: اصدار توجيهات جديدة لصلاة الجمعة الموحدة

الزيدي يدعو العامري لتولي رئاسة وزراء العراق

المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتقادات لإحاطة المبعوث الأممي الى اليمن أمام مجلس الأمن

مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي وتثير غضب بكين

قاليباف: سياستنا البرلمانية والحكومية مبنية على تطوير التعاون مع دول الجوار

موقع عبري: البيان المشترك لزيارة بايدن لتل ابيب سيسمى "إعلان القدس"

مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في العيسوية شرق القدس

روسيا: ردنا على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما