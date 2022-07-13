رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا المنطقية

العالم - ايران

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية رد رئيسي على مزاعم الأمريكيين الأخيرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال: إن الأمريكيين قالوا إن على إيران العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، في حين أن الجمهورية الإسلامية لم تنسحب أبدا من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكانت أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق.

وأضاف: ليس الأوروبيين فقط كحليف للأمريكيين في المفاوضات، ولكن أيضا جميع دول العالم تتساءل لماذا لم تلتزم أمريكا بتعهداتها في خطة العمل الشاملة المشتركة وانسحبت منها؟

وأشار رئيسي إلى الحظر الأمريكي الجائر على الشعب الإيراني، وقال : إن الأمريكيين قالوا مرارا إن الضغط الذي فرضوه على الشعب الإيراني كان غير مسبوق وبحده الأقصى، لكن المتحدث باسم وزارة خارجية هذا البلد أعلن رسميا أن هذه الضغوط لم تكن مجدية بأي شكل من الأشكال وفشلت بشكل مذل.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية ، ونصح الأمريكيين بالنظر إلى الحقائق وأخذ العبر من الماضي بدلاً من تكرار التجربة الفاشلة للضغوط القصوى على الشعب الإيراني.

وأضاف: لا بد أن الأمريكيين أدركوا خلال السنوات الـ 43 الماضية أنه لا يمكن التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة. من الغريب أنهم ما زالوا يريدون التحدث بنفس الخطاب الذي لن يكون له بالتأكيد أي نتائج بالنسبة لهم.