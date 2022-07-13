كيان الإحتلال سيزود البحرين والإمارات بمنظومات دفاع جوية

العالم - البحرين

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "تل أبيب عرضت بالفعل تقديم مساعدة مباشرة للإمارات تتعلق بالدفاع الجوي".

وأضاف: "نتبادل مع أبوظبي المعلومات الاستخبارية والتهديدات المحتملة لكل منهما".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني قوله إن "إسرائيل" وافقت على تزويد المنامة بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات.

وأكد المسؤول البحريني للصحيفة أن بلاده عملت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية -بما فيها جهاز الاستخبارات (موساد)- على تدريب ضباط استخباراتها.

والاثنين الماضي، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أجرى محادثة "ممتازة" مع القائد العام للجيش البحريني (القائد العام لقوة دفاع البحرين) المشير الركن خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة عيد الأضحى.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن غانتس قوله إنه أبلغ المسؤول البحريني تحياته للملك عيسى بن حمد، و"تقديره للرؤية والقيادة اللتين يقودهما".

في سياقٍ متصل قالت "وول ستريت جورنال"، أمس أيضاً، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس جو بايدن سيضغط من أجل شراكات أمنية أعمق وأكثر علنية بين الخصوم السابقين.

وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة الأمريكية قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، حيث يزور تل ابيب والرياض.

ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، أول زيارة له إلى المنطقة، وتشمل "إسرائيل" والضفة الغربية، قبل أن يقلع مباشرة من "تل أبيب" إلى السعودية.

كما سيحضر الرئيس الأمريكي بمدينة جدة السعودية السبت المقبل -اليوم الأخير من زيارته- قمة تضم قادة مجلس التعاون، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.