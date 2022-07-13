قوات الأمن تلقي القبض على خلية إرهابية شمال غرب إيران 

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القوات المنتسبة اليها تمكنت بتعاون مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" والسلطات القضائية في محافظة آذربايجان الغربية، من رصد تحركات خلية إرهابية تابعة لانفصاليين أشرار شمال غربي البلاد، والقبض على جميع أعضائها.

وأضاف البيان أن هذه الخلية بعناصرها العشرة، كانت بصدد تنفيذ عمليات مخربة ذات أبعاد مختلفة، بما في ذلك استهداف المراكز والمؤسسات الحيوية والاقتصادية داخل البلاد، وإثارة الفوضى داخل الطرقات وابتزاز المواطنين ولاسيما رواد الأعمال الناجحين المحليين.

وأشار البيان إلى أن: هذه الخلية الإرهابية كانت تتلقى الدعم من زمر إرهابية شريرة في إقليم كردستان العراق، وقام أعضاؤها بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية عبر حدود آذربايجان الغربية؛ قبل أن يتم القبض عليهم جميعا خلال الفترة الأخيرة وفي عمليات استخباراتية مباغتة نفذتها القوات الأمنية الكفوءة والمخلصة بوزارة الأمن.

ونوهت الوزارة في بيانها ايضا إلى ضبط وسائل اتصالات واجهزة فنية متقدمة وكمية من الأعتدة العسكرية بما يشمل أنواع السلاح الفردي وقاذف الـ "آر بي جي" والقنابل اليدوية، التي كانت في حوزة هؤلاء الإرهابيين.

وشدد هذا البيان على أن حماية الشعب الإيراني والدفاع عن أمنه، يشكل خطاً أحمر بالنسبة لوزارة الأمن؛ مجددا التحذير إلى السلطات في منطقة كردستان العراق:، باتخاذ ما يلزم لطرد جميع العملاء الإرهابيين والعناصر الشريرة والاعداء الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار الشعب، إلى خارج هذا الاقليم.