الرئيس السريلانكي الفار يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي

العالم - أسيا والباسفيك

ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة يوم غد الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.

واقتحم متظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله وكالات.

وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وفي 9 تموز/ يوليو استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو/ تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.