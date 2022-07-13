شاهد .. مؤتمر الفرص التجارية الايرانية في مونديال قطر

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وركز المؤتمر على متطلبات وأساليب التصدير، وبحث سبل توسيع العلاقات التجارية بين ايران وقطر، ومناقشة الفرص الاقتصادية المتاحة لطهران، لا سيما من خلال احتضان الدوحة لمونديال2022.



وقال رئيس مكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة فرزاد بیلتن: "أعلنت ايران الاسلامية ومنذ الأشهر الأخيرة وخلال محادثاتها مع المسؤولين القطريين استعدادها لتقديم خدمات للمشجعين خلال إقامة المونديال. وقدمنا طلباتنا لإقامة معارض لعرض وبيع المنتجات الإيرانية منها السجاد والصناعات اليدوية الإيرانية".



وخلال المؤتمر، اكد المشاركون أن بإمكان قطر خلال المونديال المقبل ان تكون نافذة اقتصادية جديدة لإيران شريطة الاستفادة من الفرص المتاحة بمهارة كبيرة من خلال استخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى جانب الجهات الحكومية، ما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



كما شددوا على ضرورة وضع خطة شاملة على صعيد التعاون التجاري الإيراني-القطري لتنظيم هذه البطولة العالمية، داعين الى تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة للدفع بالتعاون الثنائي في هذا الشأن.

وقال المستشار التجاري الإيراني في قطر عباس عبدالخاني: "كأس العالم 2022 في قطر فرصة مناسبة لتصدير السلع الإيرانية إلى قطر وخلال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه التجار من القطاع العام والمعنيين في القطاع الخاص يمكن تبادل الآراء لوضع افضل خطط للاستثمار بهذا المجال".



وبما أن نهائيات كأس العالم المقبلة ستقام في قطر، في ظل بداية حقبة جديدة من العلاقات بين طهران والدوحة التي تشهد تطورا وتحسنا يوما بعد يوم، فمن الضروري توظيف هذه العلاقات في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، فضلا عن إتاحة الفرصة للناشطين الإيرانيين لتفعيل أنشطتهم التجارية.

اقامة مونديال كاس العالم في قطر يتيح فرصة جيدة للتعاون في المجالات التجارية والسياحية، وبامكانه ان يوفر لايران فرص اقتصادية مثمرة.

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