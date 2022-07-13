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الخارجية الصينية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

الخارجية الصينية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الخارجية الصينية على اعتراف صدر عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنه "لا يرى ما يثير الدهشة في كلمات جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي (ترامب)، بشأن المشاركة في تنظيم انقلابات في الخارج".

وأضاف المتحدث: "هذا يؤكد فقط أن التدخل في الشؤون الداخلية والإطاحة بالسلطة في دول أخرى قد أصبحا بالفعل معيار السلوك الأمريكي. هذا جزء من النظام الأمريكي. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يواجه احتجاجا من المجتمع الدولي".

وكان جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارة الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

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الخارجية الصينية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج