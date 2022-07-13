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شاهد.. بايدن : نعمل على حل الدولتين

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، المحطة الأولى في جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

العالم - الأميركيتان

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي "إسحق هرتسوغ" ورئيس الوزراء "يائير لبيد".

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن في تصريح صحفي عند وصوله الاراضي المحتلة: "علاقاتنا مع "اسرائيل" اقوى واعمق مما كانت عليه في السابق، وسنعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية وسنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين نريد السلام ولا نريد لاخطاء الماضي ان تتكرر، سنستمر بعملنا المشترك لمكافحة سموم المعادات السامية".

وسيزور بايدن ايضا الضفة الغربية وينتقل بعدها الى السعودية يوم الجمعة حيث من المقرر أن يجتمع مع قادة مجلس التعاول لدول الخليج الفارسي إضافة إلى قادة العراق ومصر والاردن.

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