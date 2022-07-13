شاهد.. ثورة غضب الفلسطينيين من زيارة بايدن

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ولهذا دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية لرفض هذه الزيارة الأمريكية، حيث قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد خريس: "هذه الزيارة غير مرحب بها، ندعو كل جماهيرنا العربية والاسلامية للتظاهر في الشوارع لرفض هذه الزيارة وغلاق الطرق امام موكب المجرم بايدن، وايضا نقول ان المقاومة دوما ستكون لها كلمتها وكل هذه الاتفاقيات وكل عمليات التطبيع لن تاتي بجديد".

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة تستهدف في الاساس تشكيل اصطفافات واحلاف عسكرية لمواجهة قوى المقاومة الصاعدة، لذلك يجب تطوير العلاقة بين الدول والكيانات والحركات المقاومة في المنطقة من اجل محاصرة هذه المحاولات لدمج الاحتلال في المنطقة".

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل: "ان زيارة بايدن تاتي من اجل تشكيل حلف ناتو عربي بزعامة "اسرائيل" برعاية اميركية ودعم مالي عربي من اجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت اركان الاحتلال الصهيوني".

الصحفيون الفلسطينيون ومن خلال وقفة على أنقاض برج الجلاء الذي دمره الاحتلال عبروا عن استيائهم من الموقف الأمريك،ي الذي يشجع بهذه الزيارة إراقة دماء الأبرياء واخرهم شيرين ابو عاقلة، التي تحاول الولايات المتحدة القفز عن حقها وتبرئة الاحتلال من دمها.

رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "الولايات المتحدة الاميريكية هي شريكة اساسي في كل الجرائم المرتكبة بحق الاعلاميين الفلسطينيين وتتحمل المسؤولية الجنائية والقانونية والسياسية، ليس فقط غالبية الجرائم تمت بسلاح اميريكي ولكن ايضا كون الولايات المتحدة الاميركية وفرت الغطاء من خلال الفيتو الاميركي، اليوم وفي ظل زيارة الرئيس الاميركي الى فليسمع هذا الرفض و هذه الادانة".

هو فصل جديد في مسلسل أمريكي سماه "ترامب" صفقة القرن ويكمله الان بايدن باخراج جديد وبطولة عربية.

بالنسبة للفلسطينيين ان الجديد في زيارة بايدن للمنطقة، انه للمرة الاولى ياتي رئيسا اميركي بمامرة علنيا يحيكها امام عدسات الاعلام في كل دولة يزورها، لذلك لا يمكن التعويل على ان تنصر الولايات المتحدة أي قضية تمثل الفلسطينيين، فلجلاد لا ينصر الضحية.

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