رئيس موزمبيق: مواقفنا الداعمة للقضية الفلسطينية لن تتغير

العالم-فلسطين

وقال نيوسي ان بلاده ستظل تدعمها للقضية ليس فقط على صعيد مجلس الأمن بل من خلال الإتحاد الإفريقي ومجموعة دول السادك.

وأعرب الرئيس نيوسي خلال لقائه سفير السلطة الفلسطينية لدى موزمبيق فايز عبد الجواد، عن شكره لتهنئة الرئيس محمود عباس ودعم السلطة لانضمام بلاده للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، موجها تحياته للرئيس عباس.

بدوره، سلم السفير عبد الجواد، الرئيس نيوسي، رسالتي تهنئة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناسبة حصول موزمبيق على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وكذلك لمناسبة ذكرى استقلال جمهورية موزمبيق.