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بتعليمات من الدبيبة..

ليبيا.. قوة تقتحم مؤسسة النفط لتسليمها للرئيس الجديد

ليبيا.. قوة تقتحم مؤسسة النفط لتسليمها للرئيس الجديد
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر ليبية أن قوة تابعة لحكومة الوحدة اقتحمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لتسليمها للرئيس الجديد فرحات بن قدارة.

العالم-ليبيا

يأتي ذلك بعد رفض الرئيس المقال للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة بن قدارة.

ووصل صنع الله مساء الأربعاء إلى مقر المؤسسة قادما من السعودية بعد أدائه لمناسك الحج.

وأمهلت قوة حماية الدستور مدعومة بالقوة المشتركة مصراتة، صنع الله ساعة لتسليم نفسه.

وأصدر الدبيبة، اول من أمس الثلاثاء قرارا بعزل صنع الله وكلف بن قدارة برئاسة المجلس الجديد، وعضوية حسين صافار ومسعود سليمان موسى وأحمد عبد الله عمار، إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

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بتعليمات من الدبيبة.. ليبيا.. قوة تقتحم مؤسسة النفط لتسليمها للرئيس الجديد

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