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حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي ويحثهم على رفع حالة الاستعداد

حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي ويحثهم على رفع حالة الاستعداد
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عددا من رؤساء الأركان والقيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة.

العالم-ليبيا

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجية المعنوي يوم الاربعاء إن المشير أكد خلال اجتماعه أن الجيش الليبي يقف دائما على "أهبة الاستعداد" للدفاع عن ليبيا في أي وقت.

وشدد حفتر على أن أفراد الجيش الليبي هم "أبناء هذا الشعب"، ولا بد أن يدعموا توجهات الشعب مهما كانت التحديات. كما أكد المشير على ضرورة رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي، وأن يكونوا قدوة حسنة في كل الوحدات العسكرية.

تشهد ليبيا انقساما سياسيا كبيرا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

ويقود الحكومة الثانية فتحي باشاغا، والتي عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/ شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

ومع ذلك، قال باشاغا قبل أيام إن "قوى معارضة تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل.. ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالا".

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حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي ويحثهم على رفع حالة الاستعداد