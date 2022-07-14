سلطات الاحتلال تسعى لابرام صفقات سلاح كبيرة مع السعودية

العالم - الاحتلال

وأشارت القناة في تقرير بثته، مساء الأربعاء، وأعده مراسلها العسكري إيتي بلومنتال، إلى أنّ "إسرائيل" معنية ببيع منظومات دفاع جوي إلى السعودية، لافتة إلى أن الرقابة العسكرية في تل أبيب لا تسمح حتى الآن بالكشف عن مستوى التقدم الذي أحرزته الاتصالات الهادفة للتوصل لهذه الصفقة.

وذكّرت القناة بأنه منذ التوقيع على اتفاقات التطبيع أبرمت "إسرائيل" صفقات لبيع سلاح لكل من البحرين والإمارات والمغرب.

وبحسب القناة، فإنّ قائد المنطقة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال إيريك كوريلا سيزور "إسرائيل" الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع كبار قادة جيش الاحتلال لبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكري والأمني بين "إسرائيل" ودول المنطقة تحت المظلة الأميركية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس قد كشف قبل أيام عن أنّ "إسرائيل" باعت لدول عربية أسلحة وعتاداً بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأشار بني غانتس إلى أنّ 150 لقاء بين مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين ونظرائهم العرب قد عقدت منذ التوقيع على اتفاقات التطبيع في أغسطس/ آب 2020.

وفي السياق، توقعت قناة "كان" أن تعلن السعودية هذا الأسبوع السماح لجميع الرحلات الجوية التجارية المتجهة إلى "إسرائيل" والمغادرة لها بالمرور في أجوائها.

ونقلت القناة، مساء الأربعاء، عن مصادر وصفتها بأنها على علاقة بزيارة بايدن في المنطقة قولها إنّ السعودية ستسمح لفلسطينيي الداخل بالتوجه في رحلات طيران مباشرة (تشارتر) إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

إلى ذلك، ذكرت قناة التلفزة "الإسرائيلية" الرسمية "كان"، أنّ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تأمل أن تسفر زيارة بايدن لتل أبيب عن زيادة التمويل الأميركي المخصص لتطوير منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأشارت القناة في تقرير بثته، مساء الأربعاء، إلى أنّ بايدن بدا متأثراً عندما عرض أمامه ضباط في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء تواجده في مطار بن غوريون، الإنجازات التي حققتها منظومة "القبة الحديدية".

وأضافت القناة أن المؤسسة العسكرية في "تل أبيب" معنية بشكل خاص أن تخصص الولايات المتحدة موارد مالية لدعم مشروع منظومة الدفاع الجوي باستخدام الليزر الذي تعكف على تطويره "إسرائيل" حالياً.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت في عددها الصادر، أول أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل" ستضغط على بايدن للإسراع بتزويدها بطائرات الشحن الاستراتيجية من طراز "كي سي 46" والتي تستخدم في تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أنّ "إسرائيل" معنية بالتوصل لمذكرة تفاهم جديدة حول المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل التي تبلغ قيمتها السنوية 3.8 مليارات دولار، بحيث يتم منحها حرية أكبر في استثمار وتشغيل هذه المساعدات بالطريقة التي تخدم مصالحها.