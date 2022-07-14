بوليتيكو: بايدن يمهد للتهرب من مصافحة إبن سلمان

العالم - السعودية

التقرير الذي نشره موقع "بوليتيكو" يتحدث عن مصافحة بايدن للمسؤولين "الإسرائيلين" في مطار بن غوريون بقبضة اليد، على الرغم من مد المسؤولين لأيديهم للمصافحة إلى أن بايدن تبادل المصافحة بقبضة اليد.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ظهر خلف بايدن وهو يعانق بعض المسؤولين "الإسرائيليين".

وأضاف التقرير أنه قبل ساعات من وصول بايدن إلى فلسطين المحتلة أكد المسؤولون الأمريكيون صحة التقارير التي تفيد بأن بايدن سيسعى للحد من المصافحة خلال الأيام الأربعة المقبلة بعد نصائح من طبيبه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد.

من جهته، جيك سوليفان المتحدث باسم البيت الأبيض قال للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى فلسطين المحتلة أن الوضع في مرحلة الوباء يحتم تقليل التواصل وهذا ما سوف نتخذه خلال الزيارة.

من جهته، أشار الموقع إلى أن ما تم الحديث عنه حول مصافحة جو بايدن بتلك الطريقة ليس سوى حجة من أجل عدم مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما يلتقيه، وهو يمهد لذلك من خلال زيارته لـ"فلسطين المحتلة"، واصفا أن ذلك سيخفف من هجوم الإعلام الأمريكي على هذه اللقطة التي ستجمع الطرفين وهما يتصافحان.

وبحسب التقرير، كافحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للإجابة على أسئلة الصحافة حول سبب قيام بايدن بتلك المصافحة في فلسطين المحتلة.

لتجيب قائلة: "نحن دائما، في هذه الرحلات، نتخذ الاحتياطات"، هذا وظهر بايدن منذ أيام خلال لقائه زعماء الناتو وهو يصافحهم بشكل طبيعي وعادي.