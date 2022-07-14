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شاهد.. كاميرا توثق لحظة اشتعال عجلات طائرة أثناء هبوطها

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

عاش ركاب طائرة تجارية أميركية حالة من الرعب بعدما اشتعلت فيها النيران، لكن لحس الحظ لم يصب أي منهم بأذى.

العالم-منوعات

وظهرت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من عجلتين من عجلات الطائرة، بينما كانت واقفة على أرض المطار.

وكانت طائرة تابعة لشركة “سبريت” الأميركية، المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة، قد واجهت مشكلة أثناء الهبوط في مطار مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، قادمة من مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

بدأت القصة عندما ارتفعت درجة حرارة واحد من كوابح عجلات الطائرة واشتعلت فيها النار، لدى هبوطها في مطار أتلانتا، الأحد، مما تسبب بحالة ذعر على متن الطائرة.

وعملت فرق الإطفاء في المطار على إخماد الحرائق، كما عملت السلطات على إخلاء الطائرة من ركابها.

وأكدت الشركة في وقت لاحق أن لا أحد من الركاب أصيب بأذى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت إثر ارتفاع حرارة أحد كوابح الإطارات في الطائرة.

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