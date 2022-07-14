شاهد.. هذا ما تريده ايران من دول المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال ابو عزه في حديث لبرنامج "مع الحدث"، على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن ايران لا تريد من دول المنطقة وجيرانها سوى ان تكون دول ذات سيادة وتتعامل معهم باحترام، مشيرا الى أن هنا يكمن الفرق الاساس بين السعودية وايران، لان السعودية ليست إلا اداة وظيفية في يد الكيان الصهيوني واميركا.

وأكد ابوعزه، ان القضية الفلسطينية ليست لديها وزن لدى بايدن، لذا لن يكون لديه اي حلول سياسية ازاء هذه القضية، مشيرا الى ان المقاومة الفلسطينية والاسلامية ترفض اي حلول ومبادرات سياسية في القضية الفلسطينية لانها تؤمن بزوال الكيان الصهيوني ولا تقبل اي مساومة في هذا الامر.

ونوه الباحث بالشؤون الاسرائيلية ان محور التطبيع يسعى الى فرض سيطرته ورؤيته في المنطقة؛ لذا يجب على محور المقاومة تقوية اواصر العلاقات بين احزابه ودوله، مشيرا الى أن قمة بايدن سواء ان نجحت في المنطقة او لم تنجح فانه سيكون هناك اصطفات اكبر على صعيد محور المقاومة.

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