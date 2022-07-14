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الخارجية الايرانية:

إذا كانت السعودية مستعدة لجولة المحادثات المقبلة فإن إيران ترحب 

إذا كانت السعودية مستعدة لجولة المحادثات المقبلة فإن إيران ترحب 
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، إذا كان الجانب السعودي مستعداً لإجراء الجولة المقبلة من المحادثات على شكل حوار سياسي، فإن إيران ترحب بذلك.

العالم - ايران

وأوضح عنايتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قائلا: "إذا كان الجانب السعودي مستعداً لإجراء الجولة المقبلة من المحادثات ومستعداً للدخول في مرحلة أخرى من المحادثات على شكل حوار سياسي، فإن إيران ترحب بذلك".

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني: "في بعض المحافل الإقليمية والدولية، هناك نوع من السلام بيننا وبين السعودية، وربما يكون هناك تعاون في بعض الأماكن أيضا".

وأكد عنايتي أن المحادثات بين السعودية وإيران لم تنتقل إلى التمثيل الدبلوماسي حتى الآن، وذلك في إشارة إلى انتقال المحادثات من مرحلة الاجتماعات الأمنية الدبلوماسية.

وتابع: "لم تنتقل المحادثات بيننا وبين السعوديين إلى التمثيل الدبلوماسي حتى الآن"، مشددا على أنه مع استمرار الحوار بين الرياض وطهران يمكن خلق أرضية للحوارات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

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