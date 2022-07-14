الرئيس السريلانكي يصل سنغافورة خلال رحلته المتوجهة إلى السعودية

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "لوحة الوصول في مطار سنغافورة أظهرت وصول الطائرة التي يستقلها الرئيس السريلانكي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون في جزر المالديف أن رئيس سريلانكا سيغادر إلى سنغافورة ثم إلى السعودية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين في جزر المالديف (لم تسمّهم) قولهم إن "رئيس سريلانكا سيستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى سنغافورة ثم إلى السعودية".

ومددت السلطات في سريلانكا فرض حظر التجول في العاصمة كولومبو حتى صباح الجمعة، وسط مطالبات باستقالة الرئيس راجاباكسا بعد فراره من البلاد إثر تدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت إدارة المعلومات في سريلانكا، في بيان، إن "حظر التجول سيظل ساريًا من ظهر الخميس حتى الساعة 5 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (23:30 تغ) ".

وفي السياق نفسه، قال الصحفي دينيش دي الويس، للأناضول، إن "المتظاهرين قرروا تسليم المباني الحكومية التي سيطروا عليها، بما في ذلك منزل الرئيس والأمانة الرئاسية ومكتب رئيس الوزراء، بهدف استعادة السلام".

وأضاف أن "الارتباك مازال سائداً بين المواطنين، إلا أنه قد يتقلص تدريجيا مع توجه الرئيس إلى سنغافورة، وسط توقعات أن يعلن استقالته من هناك".

والأربعاء، غادر الرئيس السريلانكي البلاد على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.