الرئيس السابق لمؤسسة النفط الليبية يرفض قرار إعفائه

العالم-ليبيا

وأكد بيان -نشرته منصة حكومتنا (حكومية) عبر صفحتها على فيسبوك- أن "رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى السمو يؤكد استكمال عملية الاستلام والتسليم".

وأعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين بن قدارة رئيسا بدلا من مصطفى صنع الله. لكن الأخير، رفض قرار إعفاء من منصبه الصادر عن حكومة الوحدة معتبرا إياها "منتهية الولاية".

بدوره، قال رئيس مؤسسة النفط الجديد في مؤتمر صحفي "عمليا اليوم تم استلام منصب رئيس مجلس الإدارة، وأعتبر نفسي أمارس مهامي وفقا للقانون".

وأضاف بن قدارة "من يشكك في قرار تكليفي كرئيس لمؤسسة النفط، عليه اللجوء للقضاء، وإذا حكم القضاء بأن هذا القرار غير قانوني سأغادر المؤسسة".

وشهد محيط مبنى المؤسسة الوطنية للنفط وسط طرابلس، أمس، انتشارا لسيارات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقاد صنع الله مؤسسة النفط بشكل مباشر منذ عام 2015، في ظل إلغاء وزارة النفط حتى عودتها مع حكومة الدبيبة في مارس/آذار 2021. أما بن قدارة، فقد شغل منصب رئيس البنك المركزي بين أعوام 2006-2011 في عهد معمر القذافي.