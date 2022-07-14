تظاهرات في رام الله احتجاجا على زيارة بايدن

العالم - مراسلون

قبل ان يصل الى بيت لحم ومن القدس المحتلة القى الرئيس الامريكي جو بايدن بقنبلة جديدة تجاه الفلسطينيين والعرب بتوقيعه اتفاقا يضمن للاحتلال التفوق في المنطقة ويعتبر المقاومة الفلسطينية ارهابا.

واذا كان الصوت العربي منعدما اتجاه الزيارة المشؤومة فان الصوت الفلسطيني كان مرتفعا رفضا لزيارة الرجل ورفضا للحلف الذي يسعى الى اقامته لمحاربة المقاومة المشروعة في كافة الاعراف الدولية لاي شعب تحت الاحتلال.

وقال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:" هذه الوقفة برأيي هي الرأي العام الفلسطيني بأسره يتعامل مع الادارة الامريكية كما هي فالولايات المتحدة عائق رئيسي أمام تحرر الشعب الفلسطيني وهي تتواطأ بالكامل مع الاحتلال الاسرائيلي".

العشرات في مدينة رام الله خرجوا في تظاهرة رفضا لزيارة الرئيس الامريكي الذي كشف عن انياب ادارته مع اللحظة الاولى لوصوله الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

المتظاهرون طالبوا السلطة الفلسطينية مقاطعة بايدن بوصفه يسعى الى تصفية القضية الفلسطينية ومنح الاحتلال صكوك غفران لجرائمه التي يرتكبها بشكل يومي في الاراضي الفلسطينية .

فيما أكد مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الفلسطينية أن :" بعد كل هذا الاستخفاف والاستهتار بالشعب الفلسطيني الذي مارسه بايدن مع الكيان وبعد كل هذا التحيز المطلق للكيان وعندما رفض ان يمارس أي ضغط لوقف الاستيطان وقال أن حل الدولتين ببعيد وليس بقريب هذا يعني انه اطلق يد الكيان لتدمر الشعب الفلسطيني".

الناتو العربي الذي يريد بايدن ان يفرضه هدفه الرئيس تحصين الاحتلال الاسرائيلي والتغطية على جرائمه.

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