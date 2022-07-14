الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تظاهرات في رام الله احتجاجا على زيارة بايدن

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

خرج العشرات من الفلسطينيين في تظاهرة وسط مدينة رام الله رفضا لزيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى الاراضي الفلسطينية وطالب المتظاهرون الذين تقدمهم قادة الفصائل الفلسطينية السلطة بمقاطعة بايدن الذي جاء لتشريع جرائم الاحتلال.

العالم - مراسلون

قبل ان يصل الى بيت لحم ومن القدس المحتلة القى الرئيس الامريكي جو بايدن بقنبلة جديدة تجاه الفلسطينيين والعرب بتوقيعه اتفاقا يضمن للاحتلال التفوق في المنطقة ويعتبر المقاومة الفلسطينية ارهابا.

واذا كان الصوت العربي منعدما اتجاه الزيارة المشؤومة فان الصوت الفلسطيني كان مرتفعا رفضا لزيارة الرجل ورفضا للحلف الذي يسعى الى اقامته لمحاربة المقاومة المشروعة في كافة الاعراف الدولية لاي شعب تحت الاحتلال.

وقال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:" هذه الوقفة برأيي هي الرأي العام الفلسطيني بأسره يتعامل مع الادارة الامريكية كما هي فالولايات المتحدة عائق رئيسي أمام تحرر الشعب الفلسطيني وهي تتواطأ بالكامل مع الاحتلال الاسرائيلي".

العشرات في مدينة رام الله خرجوا في تظاهرة رفضا لزيارة الرئيس الامريكي الذي كشف عن انياب ادارته مع اللحظة الاولى لوصوله الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

المتظاهرون طالبوا السلطة الفلسطينية مقاطعة بايدن بوصفه يسعى الى تصفية القضية الفلسطينية ومنح الاحتلال صكوك غفران لجرائمه التي يرتكبها بشكل يومي في الاراضي الفلسطينية .

فيما أكد مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الفلسطينية أن :" بعد كل هذا الاستخفاف والاستهتار بالشعب الفلسطيني الذي مارسه بايدن مع الكيان وبعد كل هذا التحيز المطلق للكيان وعندما رفض ان يمارس أي ضغط لوقف الاستيطان وقال أن حل الدولتين ببعيد وليس بقريب هذا يعني انه اطلق يد الكيان لتدمر الشعب الفلسطيني".

الناتو العربي الذي يريد بايدن ان يفرضه هدفه الرئيس تحصين الاحتلال الاسرائيلي والتغطية على جرائمه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بايدن يتجاهل لقاء عائلة شيرين أبو عاقلة.. 

ما وراء توقيع الوثيقة بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال

هل تختلف وجهات النظر الأمريكية عن الإسرائيلية حول الملف النووي الإيراني

هذه أبرز القضايا التي طرحها بايدن ولبيد بلقائهما الصحفي اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الفلسطينيون يرفضون مخرجات زيارة بايدن جملة وتفصيلا

مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري

البخيتي: دخول "إسرائيل" في معركة مع لبنان سيفجر حربًا شاملة في المنطقة

شاهد.. ماوراء زيارة بايدن الى السعودية؟

بالفيديو.. تظاهرات في رام الله احتجاجا على زيارة بايدن

الائتلاف المدني في تونس:مشروع الدستور الجديد لا يضمن الحقوق والحريات