مشاريع بايدن التآمرية في المنطقة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث المختص بالشأن الإسرائيلي علي حيدر ان كل زيارة لرئيس أميركي الى الكيان الاسرائيلي هي بمثابة عيد الى هذا الكيان الغاصب.

وأضاف ان اعلان القدس الذي تم برعاية بايدن أكد على أمن "إسرائيل" وان هذا ليس جديدا في المنطقة لأن هذا الاعلان هو من ثوابت الاستراتيجية الأميركية من عشرات السنوات وأكد بايدن انه لن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا وان هذا الموقف تقليدي من قبل الولايات المتحدة وأشار الى ان بايدن أكد على ضرورة مواصلة التطبيع بينما التطبيع هو استراتيجية سابقة قام بها الرؤساء السابقين للولايات المتحدة مؤكدا ان هذه الاعلانات تم تجميعها واطلق عليها تسمية اعلان القدس ولا جديد في موضوع دعم الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

علي حيدر أضاف ان الاسرائيليين يأملون بأن يكون كيانهم جزء من حلف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة مستبعدا نجاح هذا الحلف الذي يستهدف إيران بالدرجة الأولى في إشارة الى ان الدول التي تنضم لهذا الحلف لا تستطيع الدفاع عن بعضها البعض بحكم الجغرافية التي تتواجد فيها.

وأشار الى الدعم الوحيد في ما يسمى الحلف الجديد قد يكمن في تنفيذ انظمة دول الخليج الفارسي سياسة أميركية لحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته قال الباحث السياسي الدكتور سعيد يقين ان الفلسطينيين يعتبرون خيار حل الدولتين قد انتهى بسبب الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين.

وأضاف ان خيار حل الدولتين انتهى بالاستيطان والتهويد والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مؤكدا ان إعلان بايدن هو عبث وان بايدن غير مرحب به في الأراضي المحتلة.

الدكتور سعيد يقين أضاف ان زيارة بايدن هي زيارة ميتة لحكومة ميتة ومنتهية ليست بذات صلاحية على الاطلاق مؤكدا ان بايدن أراد من خلال هذه الزيارة سببا استراتيجيا واحدا وهو تعميق السيطرة الإقليمية على المنطقة من خلال ربط "إسرائيل" كدولة ومستعمرة وقاعدة عسكرية أميركية بالمنظومة الإقليمية العربية ولذلك الهدف عربي أكثر من أن يكون إسرائيليا أو فلسطينيا، مشيرا الى ان الهدف الأساس هو استكمال مشروع ترامب بالتطبيع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علي حيدر – كاتب وباحث مختص بالشأن الإسرائيلي

د. سعيد يقين – باحث سياسي