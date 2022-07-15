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أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه

أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجانب الأوكراني يضرم النيران عن قصد في حقول القمح في منطقة زابوروجيه، الواقعة على خط الترسيم العسكري.

العالم - أوروبا

ووفقا لروغوف "تحول مقاتلو زيلينسكي، إلى تكتيكات إشعال النيران عمدا في حقول قمح تقع على خط ترسيم الحدود العسكرية. ومن الواضح أن قيادتهم وافقت على هذه الأعمال، لأن العملية بدأت في منطقتين في نفس الوقت".

وكان نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أخبر وكالة "سبوتنيك" بأن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.

وأضاف روغوف أن الحصاد جار في المنطقة، لكن المزارعين في أمس الحاجة إلى الحصادات، التي يوجد فيها نقص شديد.

وتابع: "أعطت الطبيعة عائدات تزيد بنسبة 12-13% عن المعتاد. يستمر الحصاد على مدار الساعة تقريبًا، ولكن لا توجد فرص كافية، لذلك نحن الآن نبحث عن مكان يمكن العثور فيه على معدات مجانية في المناطق الروسية".

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