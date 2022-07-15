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بالفيديو.. باحث سياسي:

خيار حل الدولتين انتهى بالاستيطان والتهويد

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي الدكتور سعيد يقين ان الفلسطينيين يعتبرون خيار حل الدولتين قد انتهى بسبب الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديهات بيروت أضاف ان خيار حل الدولتين انتهى بالاستيطان والتهويد والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مؤكدا ان إعلان بايدن هو عبث وان بايدن غير مرحب به في الأراضي المحتلة.

الدكتور سعيد يقين أضاف ان زيارة بايدن هي زيارة ميتة لحكومة ميتة ومنتهية ليست بذات صلاحية على الاطلاق مؤكدا ان بايدن أراد من خلال هذه الزيارة سببا استراتيجيا واحدا وهو تعميق السيطرة الإقليمية على المنطقة من خلال ربط "إسرائيل" كدولة ومستعمرة وقاعدة عسكرية أميركية بالمنظومة الإقليمية العربية ولذلك الهدف عربي أكثر من أن يكون إسرائيليا أو فلسطينيا، مشيرا الى ان الهدف الأساس هو استكمال مشروع ترامب بالتطبيع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. باحث سياسي: خيار حل الدولتين انتهى بالاستيطان والتهويد