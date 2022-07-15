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أمير عبد اللهيان: مسرحية الصهاينة والبيت الأبيض تزيد من اصرارنا

أمير عبد اللهيان: مسرحية الصهاينة والبيت الأبيض تزيد من اصرارنا
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن في الكيان الاسرائيلي، قائلا، ان المسرحيات التي يقوم البيت الابيض والصهاينة بتمثيلها سوف تزيدنا اصرارا.

العالم - ايران

وشدد أمير عبد اللهيان في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، على أن ايران سوف تواصل بكل قوة واقتدار منطقي مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة وجهودها التي تستند على العزة لالغاء الحظر المفروض عليها.

وقال: اننا لن نتخلى عن الحقوق المشروعة للشعب الايراني العظيم قيد انملة.

وتابع: ان هدفنا هو التوصل الى اتفاق جيد وقوي وثابت، وان المسرحيات التي يقوم البيت الابيض والكيان الصهيوني بتمثيلها في المنطقة لن تؤثر علينا قيد انملة، بل تزيدنا اصرارا على تحقيق اهدافنا المشروعة.

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