أمير عبد اللهيان: مسرحية الصهاينة والبيت الأبيض تزيد من اصرارنا

العالم - ايران

وشدد أمير عبد اللهيان في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، على أن ايران سوف تواصل بكل قوة واقتدار منطقي مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة وجهودها التي تستند على العزة لالغاء الحظر المفروض عليها.

وقال: اننا لن نتخلى عن الحقوق المشروعة للشعب الايراني العظيم قيد انملة.

وتابع: ان هدفنا هو التوصل الى اتفاق جيد وقوي وثابت، وان المسرحيات التي يقوم البيت الابيض والكيان الصهيوني بتمثيلها في المنطقة لن تؤثر علينا قيد انملة، بل تزيدنا اصرارا على تحقيق اهدافنا المشروعة.