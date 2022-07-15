القاهرة: فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي ليست مطروحة على الطاولة

العالم - خاص بالعالم

وقد تنصل المسؤولون العرب من فكرة الانضمام إلى هذا التحالف المزمع؛ حيث أن تصريحاتها الفكرة تحمل في طياتها تناقضا في الرؤى وفقدانا للإجماع.

وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي على غرار حلف الناتو خلال زيارة الرئيس الأميركي للسعودية ليست مطروحة على الطاولة الآن.



وأكد أن إنشاء تحالف أو تنظيم قانوني أمر يجب أن يسلك طريق التشاور، وليس مقترحا في الوقت الحاضر.

بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ إنه لم يتم طرح ناتو بمعنى ما قيل في الإعلام، وانه لا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية تكون إسرائيل جزءا منها؛ في مواجهة ايران. مؤكدا ان عمان مستعدة لفتح صفحة جديدة مع طهران التي هي ليست عدوا..

كما تشهد دول مجلس التعاون تباينا في المواقف حيال التعامل مع إيران العدو المفترض 'للناتو' المزمع تشكيله.



فبينما ترى بعض مكونات المجلس أن إيران عدو ويجب التعامل معها على هذا الأساس، ‏ترى أطراف أخرى الحوار مع طهران الطريقة الأسلم لحل الإشكاليات معها. وهو ما يظهر من العلاقات الثنائية التي تجمع دول المجلس مع إيران؛ على سبيل المثال العلاقات الجيدة بين عمان وايران؛ والموقف المعتدل من الكويت

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش؛ إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي.



وفي تصريح لافت جدا له مؤخرا؛ كشف ما تعتريه العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون؛ لا سيما الإمارات؛ عندما تحدث عن اقتراب نهاية الهيمنة الغربية على النظام الدولي، وظهور القوة الاقتصادية والتكنولوجيا من آسيا.

وتنتمي فكرة إنشاء تحالف شرق أوسطي إلى الرغبة الأميركية بإعادة ترتيب أوراق المنطقة، وذلك ضمن مساعيها لتركيز جهودها لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين بشكل رئيسي وروسيا بمستوى أقل.

ووفقا للرؤى الأميركية فإن اصطفافا إقليميا يشمل الدول العربية وكيان الاحتلال الاسرائيلي؛ يعد الوسيلة الأبرز للتصدي لإيران والمقاومة في المنطقة.



كما يمهد ذلك الطريق لفرض حلول على العديد من الصراعات الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب في اليمن.

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