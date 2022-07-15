أحزاب سورية وفصائل فلسطينية تؤكد رفضها لزيارة بايدن لفلسطين المحتلة

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وقال ابو مجاهد ممثل /حركة لجهاد الاسلامي في سورية:"ان رسالة الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية من أمام مخيم اليرموك للرئيس الأمريكي بأنه لا أهلا ولا سهلا به على أرض فلسطين وان زيارته تدنيس للمقدسات والمسجد الأقصى وكنيسة المهد، وكيان الاحتلال لا مكان له الوطن العربي "





شكل حضور الاطفال رساله قوية بان نهج المقاومة سيستمر جيلا بعد جيل حتى تحرير فلسطين، فارادة الشعوب ستنتصر على المحور الصهيو اميركي وقوى الاستكبار العالمي

اصدر المحتجون بيانا في ختام وقفتهم، اكدوا فيه على ضرورة الغاء اتفاق اوسلو وفرض وقائع جديده على الارض من خلال المقاومة، مشددين على وقوفهم الى جانب الجمهوريه الاسلامية الايرانية ضد الامبرياليه، كما طالبوا الولايات المتحدة بسحب قواتها من سورية وان اي عدوان ع سورية هو عدوان على فلسطين.

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