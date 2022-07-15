رسائل المقاومة وتأثيرها في مفاوضات ترسيم الحدود

العالم – استوديو بيروت

وتطرق البرنامج الى رسائل المقاومة التي تجاوزت الاسرائيلي ليصبح تفصيلا صغيرا في لعبة الكبار، قواعد واضحة ارسيت في كلمة جاءت مفاجئة في التوقيت والمضمون تهديدات لم ترد بهذا المضمون سابقا لتقلب التموضعات ليس بين الجانبين وحسب انما أيضا لتضيف بندا جديدا واساسيا في جدول أعمال زيارة بايدن للمنطقة.

رسالة حربية هذه المرة فهل وصلت الى من يعنيهم الأمر وكيف ستؤثر في الأجندات الجاهزة التي كان يعتقد ان لبنان مجرد متلقن وممتثل للأوامر وكيف ستتعاطى تل أبيب على المستويين السياسي والأمني مع هذه الرسائل هل سترضخ وتسلم بما يحفظ حقوق لبنان أم ان الحلول العسكرية ستكون المبضع الأخير لجراحة شاملة.

وفيما يتعلق بالكلمة الواضحة التي رفعت السقف عال لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وكيفية تأثيرها في مسار المفاوضات حول ترسيم الحدود وكيف ستؤثر على إعادة التموضع من موازين القوى في المنطقة، أكد الصحافي غسان جواد أن كلام السيد حسن نصر الله أمس، قد وضع الجميع في الداخل والخارج أمام واقع جديد، وأمام وقائع جديدة عنوانها ان المقاومة لن تسمح ولم تقبل ببقاء الحال على ما هو عليه من ضغوطات على لبنان من حصار وافقار وتجويع للشعب اللبناني ومن استثمار امريكي اسرائيلي غربي خليجي بهذه الأزمة اللبنانية من أجل ايصال البلد الى حالة الموت النهائي ونعيش اليوم شبه موت سريري للبلد.

واشار جواد الى أن المقاومة في هذا السياق تستفيد من التحولات الدولية واختلال موازين القوى الدولية عموما وما جرى فيما يخص حرب الغاز بين الولايات المتحدة الامريكية والغرب وروسيا واوروبا والبحث الامريكي عن بدائل للغاز الروسي من خلال الغاز الموجود في شرق المتوسط.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول آخر التطورات السياسية بتاريخ 13-7-2022 حيث قال:"هناك أحد يريد أن يدمر هذا البلد، لا، بكل صراحة سأتحدث الليلة، إذا كان الخيار أن لا يساعد لبنان وهذه الطريقة الطبيعية لمساعدته وأن لبنان يُدفع باتجاه الانهيار والجوع والناس تقتل بعضها، لا، لا، الحرب أشرف بكثير، التهديد بالحرب بل حتى الذهاب إلى الحرب أشرف بكثير، أعز بكثير، المسار الأول ليس له أفق، أن نترك الأمور هكذا على الانهيار والخراب والعالم تقتل بعضها من الجوع، هذا ليس له أفق، أما الحرب لها أفق،

حيث لفت السيد حسن نصر الله :"نتمنى أن يكون الموقف اللبناني الوطني قوي واجماعي لكن طبعاً نحن لا ننتظر الاجماع، من 82 حتى عام 2000 تجربة المقاومة وأحزاب المقاومة وفصائل المقاومة اللبنانية كلها تقول لو انتظرنا اجماع وطني كان لبنان ما زال حتى الآن تحت الاحتلال الاسرائيلي".

واعتبر السيد حسن نصر الله ان:" رسالة المسيرات هي بداية، بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه، إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية نحن لن نقف فقط في وجه كاريش – الآن تصدف أيام تموز – سجلوا المعادلة الجديدة، كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- الصحافي غسان جواد

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6267908