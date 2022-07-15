خطيب جمعة طهران: واقعة الغدير تعتبر خارطة طريق شاملة للمجتمع الإسلامي

العالم- ايران

ودعا خطيب الجمعة المؤقت، المجلس الأعلى للفضاء الإفتراضي الی إدارة هذا الفضاء وقال: من التناقض أن نترك بناتنا من جهة حتى يتمكن العدو من غزو بیوتنا عبر الفضاء الافتراضي ومن جهة أخرى نطلب من هؤلاء البنات عدم دخول هذا الفضاء نحن نطالب بإدارة حكيمة للشبكات الافتراضية.

وقال الحجاب هو القانون الذي أقره برلماننا بتوقيع مجلس صيانة الدستور وشعبنا یتمتع بحضارة عريقة ویلتزم بالقانون ومن هذا المنطلق فإن موضوع "العري والتعري" هو یتعلق بالبشر في عصور ما قبل التاريخ والحجاب والعفة يعتبران حضارة قيمة.

واضاف: شارك عدد كبير من النائبات الایرانیات بمجلس الشوری الاسلامي منذ اليوم الاول من تأسيسه وتبوأت المرأة الايرانية مكانة قيمة بفضل الثورة الاسلامية.