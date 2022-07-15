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الجزائر.. قانون يمهد للإفراج عن نحو 300 من سجناء التسعينيات

الجزائر.. قانون يمهد للإفراج عن نحو 300 من سجناء التسعينيات
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الجزائرية، امس الخميس، إعداد “قانون خاص” بشأن نحو 300 فرد من سجناء الأزمة الأمنية في التسعينيات، تمهيدا للإفراج عنهم.

العالم- الجزائر

وقالت الرئاسة، في بيان، “تم إعداد قانون خاص لقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999) يخص 298 محكوما عليهم”.

وأضافت أن هذا القانون “سيحال الأسبوع القادم إلى اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان”.

وكانت أحزاب أعلنت سابقا أنها طلبت من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال أزمة التسعينيات في ظل حالة الطوارئ، وصدرت بحق مئات منهم أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.

وشهدت الجزائر مطلع التسعينيات أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية.

ولا توجد حصيلة رسمية بشأن إجمالي القابعين في السجون على ذمة قضايا من تلك الفترة.

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