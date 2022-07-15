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الخارجية الروسية تدرج 384 نائبا في البرلمان الياباني على القائمة السوداء

الخارجية الروسية تدرج 384 نائبا في البرلمان الياباني على القائمة السوداء
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، "إدراج 384 نائبا في البرلمان ​اليابان​ي على القوائم الروسية السوداء وحظر دخولهم لروسيا".

العالم ـ روسيا

وكانت الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، قد اعتبرت أن "​اليابان​ اتخذت موقفا معاديا جدا تجاهنا لا يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بما في ذلك قطاع ​الطاقة​".

يذكر أن ​الحكومة اليابانية​ فرضت حزمة من العقوبات ضدّ روسيا، كتجميد أصول لأشخاصًا وكيانات، كما حظر الصّادرات إلى كيانات مرتبطة بصناعة الدّفاع، واستبعدت روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلا وفرضت حظراً على تصدير عدد كبير من السلع إلى روسيا. وردًّا على هذا، أعلنت الخارجيّة الرّوسيّة في 21 آذار الماضي، أنّ "موسكو قرّرت رفض التّفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، ووقف السّفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيّين إلى ​جزر الكوريل​ الجنوبيّة، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن الإقامة المشتركة، وذلك ردًّا على خطوات ​طوكيو​ الأخيرة غير الوديّة تجاه روسيا".

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