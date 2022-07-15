بعد إغلاق لأكثر من عامين.. إعادة فتح الحدود البرية التونسية الجزائرية

العالم- تونس

وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية، على ما أفادت وكالة "فرانس برس" من معبر طبرقة شمال غرب تونس.

وتم وضع لافتة كبيرة في المعبر الحدودي "ملولة" بطبرقة كتب عليها "عاشت الأخوة الجزائرية التونسية".

وينتظر أن يصل نحو مليون جزائري غالبيتهم من السياح عبر تسعة منافذ حدودية بين البلدين وفقا للسلطات.

وتم إعلان قرار إعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو.

وتعتبر السلطات التونسية أن المعبر الحدودي "ملولة" بطبرقة هو الأهم وقد عبر منه في العام 2019 نحو 25% من مجموع القادمين من الجزائر إلى تونس.

ويراقب أعوان الجمارك داخل مراكز وثائق المسافرين ومنها وثائق تثبت تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.