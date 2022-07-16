لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على استخدام الروس للأسلحة الإيرانية

العالم - ايران

وقال المسؤول بالجيش الأمريكي الذي لم تتم الاشارة الى اسمه في تصريح له ، عقب مزاعم عن نية إيران إرسال طائرات مسيرة لروسيا ، إنه لا توجد حتى الآن دلائل على وجود أسلحة إيرانية بيد قوات الجيش الروسي التي تخوض الحرب في أوكرانيا.

وادعى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الاثنين أن إيران ستسلم قريبا عدة مئات من الطائرات بدون طيار القادرة على حمل أسلحة إلى روسيا. وزعم في مؤتمر صحفي بواشنطن: "معلوماتنا تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لإيصال عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا في وقت قصير جدًا ، بما في ذلك طائرات مسيرة قادرة على حمل أسلحة".

وفي الرد على هذا الادعاء صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: إن تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا ، وفي الفترة الأخيرة ، لم يكن هناك تغيير خاص في هذا الصدد.

وكان "جون كيربي" المسؤول عن تنسيق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قد علق الخميس على هذا الأمر وقال: "من الواضح أن لديهم (الإيرانيين) القدرة على الإنتاج المحلي. لا أعرف ما هي مكونات الاتفاقية التي أبرمها السيد (فلاديمير) بوتين. لا أستطيع أن أتحدث على وجه التحديد عن كيفية تمكن إيران من تلبية هذه الحاجة ".