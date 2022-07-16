إطلاق صاروخين من غزة باتجاه عسقلان وطائرات الإحتلال تقصف مواقع للمقاومة بغزة

العالم - فلسطين

كما قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي : إن طائرات حربية "قصفت موقعا كبيرا لحركة حماس في غزة" بحسب تعبيره.

وقالت شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت بنحو 8 صواريخ موقعًا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة.

كما قصفت بعدة صواريخ موقع شــهــداء النصيرات وسط قطاع غزة

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع غزة.

وأشارت مصادر إلى أن المقاومة أطلقت مضادات أرضية صوب مقاتلات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

في السياق، أطلق فجر اليوم السبت، صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين بالهلع خلال الركض إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الانذار، وفقًا لمزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر مستوطنون مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انطلاق صواريخ القبة الحديدية من مدينة عسقلان لاعتراض الصاروخين، وهروب المستوطنين إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: عبر بيان " تم تفعيل تحذير في مدينة عسقلان وفي محيط غزة".

ورد الناطق باسم حركة حماس على قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة وقال يأتي القصف في إطار جرائم وسلوك الإحتلال الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني