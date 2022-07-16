السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا الاطار التنسيقي في العراق، يوم الجمعة، مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هذا الاسبوع، فيما أكد استمرار جلساته لاختيار رئيس الوزراء.

العالم-العراق

وقال بيان للاطار، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية".

واقر الاطار التنسيقي بحسب البيان "انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة وفق الاليات التي وضعها الاطار لذلك"، داعياً رئاسة مجلس النواب الى "عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية".

وجدد الاطار "دعوة الاطراف الكردية الى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية او الية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والاعمار والخدمات وغيرها مما ينتظره شعبنا الابي".

تصنيف :

روابط ذات صلة

الخزعلي والكلداني يناقشان ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية

المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء

هذا ما جاء في خطاب السيد الصدر في 'الصلاة الموحدة'

الحلبوسي: ما طرحه الصدر في رسالته يعد خارطة طريق وطنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة بعمليات دهس في سلفيت

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

مسؤول في البنتاغون: لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على استخدام الروس للأسلحة الإيرانية

الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة

بالفيديو.. إطلاق صاروخين من غزة باتجاه عسقلان وطائرات الإحتلال تقصف مواقع للمقاومة بغزة

غريب آبادي ينتقد دعم مقرر اممي لقرار المحكمة السويدية ضد مواطن ايراني