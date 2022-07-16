إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة بعمليات دهس في سلفيت

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت القناة السابعة العبرية إن الجيش الاسرائيلي يجري عمليات بحث عن المركبة الفلسطينية التي دهست جنديًّا عند مفترق "غيتي أفيشار"، وانسحبت من المكان.



وتصاعدت عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة؛ حيث أسفرت سلسلة العمليات في الأشهر الأخيرة عن مقتل قرابة 20 إسرائيليًّا وإصابة العشرات.



وفي السياق ذاته، أصيبت مستوطنة جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين بين نابلس ورام الله.



كما تضررت حافلتان إسرائيليتان جرّاء رشقهما بالحجارة قرب مستوطنة "جفعات آساف"، وبمحيط مدخل بلدة سِنجل شمال رام الله.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، خلال مسيرات خرجت رفضا للاستيطان، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.