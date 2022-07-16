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توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مجلس النواب المغربي والبرلمان الدولي للتسامح

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مجلس النواب المغربي والبرلمان الدولي للتسامح
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

وقع رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، ورئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، بمدينة الداخلة المغربية، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التسامح والسلام.

العالم - المغرب

واتفق الطرفان على أن يقوم مجلس النواب بتسمية أحد أعضائه في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وعلى إمكانيته اقتراح أي موضوع للعرض على الجلسات العامة للبرلمان الدولي، مع احترام الضوابط والاختصاصات والإجراءات التي يحددها القانون الداخلي للبرلمان.

كما يلتزم البرلمان الدولي للتسامح والسلام، بتزويد مجلس النواب المغربي بمحاضر جلساته العامة بعد انعقادها، وتدعو أمانته الأمين العام لمجلس النواب المغربي أو من يمثله، لحضور مؤتمر سنوي يشارك فيه أمناء البرلمانات الوطنية من مختلف دول العالم لتعزيز العلاقات وبحث سبل تطوير التعاون المشترك بشكل دائم.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين الجانبين إجراء المشاورات اللازمة في الوقت الذي يراه أي منهما مناسبا بشأن التنسيق لتنظيم أي فعاليات مشتركة، ويبدأ تنفيذ هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.

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توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مجلس النواب المغربي والبرلمان الدولي للتسامح

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