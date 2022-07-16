سريلانكا.. أعضاء البرلمان يجتمعون اليوم لبدء عملية انتخاب رئيس جديد

العالم-اسيا والباسفيك

ونُشر أكثر من 100 من رجال الشرطة والأمن ببنادق هجومية على الطريق المؤدي إلى البرلمان اليوم، حيث وُضعَت الحواجز ومدافع المياه لمنع أي اضطرابات. وقامت طوابير من قوات الأمن بدوريات على طريق آخر يؤدي إلى البرلمان، رغم عدم وجود دلائل على وجود أي متظاهرين.

ومن المقرّر أن ينتخب أعضاء البرلمان رئيساً جديداً في غضون أسبوع، بعد أن أدى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغ، وهو حليف لراجاباكسا الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان، اليمين كرئيس بالإنابة لحين انتخاب رئيس جديد.

واختير ويكريميسنغ الذي يريد المحتجون رحيله أيضاً، كمرشح الحزب الحاكم، للرئاسة أمس الجمعة، وقد تشهد البلاد المزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.

أما مرشح المعارضة للرئاسة، فهو ساجيث بريماداسا. ويخوض السباق أيضاً النائب البارز للحزب الحاكم دولاس ألاهابيروما.