السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

سريلانكا.. أعضاء البرلمان يجتمعون اليوم لبدء عملية انتخاب رئيس جديد

سريلانكا.. أعضاء البرلمان يجتمعون اليوم لبدء عملية انتخاب رئيس جديد
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

من المقرّر أن يجتمع البرلمان السريلانكي، اليوم السبت، لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، بعد أن وافق البرلمان، أمس الجمعة، على استقالة الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى سنغافورة، هرباً من المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين احتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.

العالم-اسيا والباسفيك

ونُشر أكثر من 100 من رجال الشرطة والأمن ببنادق هجومية على الطريق المؤدي إلى البرلمان اليوم، حيث وُضعَت الحواجز ومدافع المياه لمنع أي اضطرابات. وقامت طوابير من قوات الأمن بدوريات على طريق آخر يؤدي إلى البرلمان، رغم عدم وجود دلائل على وجود أي متظاهرين.

ومن المقرّر أن ينتخب أعضاء البرلمان رئيساً جديداً في غضون أسبوع، بعد أن أدى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغ، وهو حليف لراجاباكسا الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان، اليمين كرئيس بالإنابة لحين انتخاب رئيس جديد.

واختير ويكريميسنغ الذي يريد المحتجون رحيله أيضاً، كمرشح الحزب الحاكم، للرئاسة أمس الجمعة، وقد تشهد البلاد المزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.

أما مرشح المعارضة للرئاسة، فهو ساجيث بريماداسا. ويخوض السباق أيضاً النائب البارز للحزب الحاكم دولاس ألاهابيروما.

روابط ذات صلة

الرئيس السريلانكي يصل سنغافورة خلال رحلته المتوجهة إلى السعودية

سريلانكا.. غوتابايا راجابكسا ينتقل لدولة عربية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الیمنیة تدين المؤامرات الأمريكية ضد اليمن والأمة الإسلامية

شاهد.. إلى أين تتجه العلاقات الاسرائيلية السعودية؟

شاهد.. الاحتلال يستغل الانحياز الاميركي يقصف غزة

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين

سريلانكا.. أعضاء البرلمان يجتمعون اليوم لبدء عملية انتخاب رئيس جديد

شاهد.. هل تتحقق طموحات واشنطن عبر التحالف العربي الصهيوني؟