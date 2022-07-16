السودان.. لجنة أمن إقليم النيل الأزرق تفرض حظرا جزئيا للتجول

العالم - السودان

وذكرت لجنة أمن إقليم النيل الأزرق - في بيان صحفي - أن الإقليم ظل يشهد استقرارا أمنيا وجنائيا عقب توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، وسادته حالة من التعايش السلمي بين المكونات السكانية بالرغم من التعدد القبلي مما أكسب الإقليم مزايا اجتماعية تستند على المواطنة.



وأوضحت أنه نتيجة مقتل أحد المزارعين بمحلية "قيسان" منطقة "امورا"، أمس شهدت بعض مدن الإقليم انفلاتات قبلية ترتب عليها قتلى وجرحى وائتلاف للمحلات التجارية.



وأشارت إلى تدخل قوة من الشرطة بدعم من القوات المسلحة والدعم السريع، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط بعض المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وناشدت لجنة أمن الإقليم المواطنين الالتزام بقراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن وضبط المنفلتين والجناه وتقديمهم للعدالة.