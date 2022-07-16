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فيديوغراف..

بايدن في المنطقة.. من زلات اللسان الى استقبال بارد وبقبضة اليد!

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

بينما استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الزعماء على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار جدة لدى وصوله الجمعة.

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فيديوغراف.. بايدن في المنطقة.. من زلات اللسان الى استقبال بارد وبقبضة اليد!

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