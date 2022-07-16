السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الغنوشي: تونس تواجه وضعا مشابها لسريلانكا وقد تصل لنقطة المجاعة

الغنوشي: تونس تواجه وضعا مشابها لسريلانكا وقد تصل لنقطة المجاعة
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أشار زعيم حزب "النّهضة" الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة التّونسيّة، ​راشد الغنوشي​، إلى أنّ الأجواء الّتي تسبق استفتاء 25 تموز "غير ديمقراطيّة"، لافتًا إلى أنّ تركيز الرّئيس التّونسي ​قيس سعيّد​ على التّغييرات السّياسيّة، بينما انزلق الاقتصاد أكثر نحو الأزمة، يعني أيضًا أنّ ​تونس​ تواجه "وضعًا مشابهًا ل​سريلانكا​، مع انفجار اجتماعي يلوح في الأفق.

العالم- أفريقيا

وركّز، في حديث صحافي، على أنّ "خطب سعيّد لا يمكن أن تُتَرجم إلّا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات... تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة، وهي في أمسّ الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات"، مشدّدًا على أنّ "الأنظمة الدّيكتاتوريّة تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنيّة، كما فعل الرّئيس السّابق زين العابدين بن علي ضدّ المعارضة".

وكان الغنوشي وهو سجين سياسي سابق، لاعبًا رئيسيًّا في السّياسة التّونسيّة منذ ثورة 2011، الّتي أطاحت ببن علي، وأدخلت الدّيمقراطيّة إلى البلاد، وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.

تجدر الإشارة إلى أنّ سعيّد حدّد 25 تمّوز الحالي، موعدًا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهوريّة جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الّذي اعتمده.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تونس.. أزمة القضاة تزداد تعقيداً وتواصل الإضراب عن الطعام

رئيس تونس يشدد على ضرورة متابعة ملف الأموال المنهوبة

النهضة: استهداف الغنوشي في حريته استهداف للحركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تعتقل المحامي السابق لجمال خاشقجي أثناء عبوره إلى تركيا

الغنوشي: تونس تواجه وضعا مشابها لسريلانكا وقد تصل لنقطة المجاعة

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. جولة بايدن للمنطقة والنتائج المحققة

منظمة حقوقية: على بايدن ألا يسكت عن القمع في السعودية

الحوثي يوجه رسالة نارية للرئيس الأمريكي وزعماء قمة جدة

مباحثات ايرانية اممية حول اخر المستجدات في سوريا