نيوزويك: إيران لديها قوة ردع كافية دون الحاجة إلى أسلحة نووية

العالم - ايران

وكتب "دانيال . ار. ديبتريس" خبير الشؤون الدفاعية في مقال في مجلة "نيوزويك" أن إيران لا تحتاج إلى إنتاج أسلحة نووية لأنها لا تزال تمتلك قوة ردع عالية.

وجاء في هذا المقال ، فإن عبارة "كل الخيارات مطروحة" لها معنى خاص ، وتعني أن العمل العسكري هو أحد الاحتمالات. هذه الجملة كررها الرؤساء الأمريكيون ضد ايران منذ زمن جورج دبليو بوش حتى الآن. بالطبع ، تفضل واشنطن الاحتفاظ بالأدوات العسكرية في الاحتياط واستخدام أدوات أخرى مثل التفاوض والحظر وحتى الهجمات السيبرانية.

وافاد ديبتريس : "نعلم أن إيران سترد على الهجوم العسكري الأمريكي لأنها فعلت ذلك من قبل ، عندما ردتً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ، قاسم سليماني ، بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين تستضيفان القوات الأمريكية في العراق وإذا قدمت إيران على مثل هذا الرد بعد فقدانها احد ابنائها ، تخيل كيف سترد على تدمير برنامج التخصيب النووي.

وقال أن البعض في العالم الغربي، يعتبر تخصيب إيران بنسبة 60٪ ، بأنه يندرج في سياق جهودها لبناء أسلحة نووية ، لكن اوساط الاستخبارات الأميركية لم تتوصل بعد إلى مثل هذا الاستنتاج واضاف "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مؤخرًا في مؤتمر صحفي لـ "وول ستريت جورنال" إن وكالة التجسس "لا ترى أي دليل على أن قائد الثورة في ايران قد اتخذ قرارًا للتحرك نحو عسكرة برنامج إيران النووي.

واضاف ديبتريس أن تقرير تقييم التهديد السنوي الذي أعده مكتب مدير المخابرات الوطنية يؤكد أيضًا وجهة نظر بيرنز. وقال التقرير إن "تقييمنا لا يزال يشير إلى أن إيران لا تقوم حاليا بأنشطة تطوير أسلحة نووية تعد ضرورية لإنتاج سلاح نووي".

ويقدم هذا الخبير الأميركي في الشؤون العسكرية سببين رئيسيين لإحجام جمهورية إيران الإسلامية عن امتلاك أسلحة نووية. وكتب ديبتريس يقول: "أولاً ، بفضل الجهات غير الحكومية مثل حزب الله في لبنان ، والحوثيين في اليمن ، والفصائل الشيعية في العراق وسوريا ، والفصائل الفلسطينية ، تم بالفعل منع أعداء إيران في الشرق الأوسط بشكل كافٍ من مهاجمة الأراضي الإيرانية ، وقد أنفقت طهران منذ سنوات على تجهيز هذه الفصائل وتنميتها."

يتبع...