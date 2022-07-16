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الصين تطالب أمريكا والغرب بوقف جميع أشكال التدخل في شؤون الشرق الأوسط 

الصين تطالب أمريكا والغرب بوقف جميع أشكال التدخل في شؤون الشرق الأوسط 
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

طالبت بكين دول الغرب وأمريكا بوقف جميع أشكال التدخل في شؤون الشرق الأوسط ومحاولة تغيير المنطقة وفقا لمعاييرها الخاصة.

العالم-اسيا والباسفيك

وأتت التصريحات الصينة على لسان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة أجراها عبر الفيديو مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، دعا وانغ إلى "المزيد من التعاون والتعددية والسلام الدائم"، مؤكدا دعم بكين "بقوة شعوب الشرق الأوسط في استكشاف مسار التنمية بشكل مستقل، وتدعم الدول في حل قضايا الأمن الإقليمية من خلال الوحدة وتحسين الذات".

وأكد الوزير الصيني على أن بكين "مستعدة لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى قمة جدول الأعمال الدولي.

"نحن على قناعة بأن إخواننا وأخواتنا في الشرق الأوسط لديهم القدرة والحكمة للحفاظ على الوضع العام للسلام والاستقرار وحل المشكلات التي خلفها التاريخ".

وطالب الوزير الصيني الولايات المتحدة والغرب بـ"تصحيح مشكلاتهما القديمة واحترام سيادة دول المنطقة حقا والقيام بأشياء تساعد على التنمية السلمية للمنطقة، بناءً على حاجات شعوب المنطقة".

ونوه وانغ على أن الجانب الصيني يرغب في العمل مع الجانب السوري لتنفيذ "التوافق الهام" الذي توصل إليه رئيسا البلدين السوري والصيني، بالإضافة إلى "تعزيز التنمية المستدامة والمستقرة والصحية للعلاقات الصينية-السورية".

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