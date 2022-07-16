قادة عرب في قمة جدة: يجب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

العالم - فلسطين

وأكد بيان مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، اليوم السبت، على "أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية من خلال إجراءات بناء الثقة لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة".



وجاء البيان في أعقاب لقاء ثنائي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية"، المنعقدة في مدينة جدة السعودية.



وشدد البلدان، "مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين" بحسب البيان.



وبيّنا "ضرورة شمول الفلسطينيين في مشاريع التعاون الإقليمية".



في سياق متصل، لفت الجانبان إلى "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس"، فيما شدد بايدن "على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك".



في سياق آخر، أشاد ملك الأردن بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا".



بدوره، أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم السبت، أنه "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل"حسب قوله.



جاء ذلك خلال كلمته في "قمة جدة (العربية - الأمريكية) للأمن والتنمية"، المنعقدة في مدينة جدة السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة 9 دول عربية.