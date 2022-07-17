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بايدن يعترف للمرة الأولى بمعاناة الشعب اليمني

بايدن يعترف للمرة الأولى بمعاناة الشعب اليمني
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى بمعاناة الملايين من المدنيين اليمنيين طوال سنوات العدوان الماضية، داعياً إلى إنهاء هذا العدوان.

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة الأمنِ والتنمية المنعقدة في مدينة جدّة السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أن بلاده لعبت دوراً بالتنسيق مع دول الجوار في تثبيت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

ولفت إلى أهمية إنهاء الصراع في اليمن، والعملِ على إيجاد حل للمأساة المستمرة منذ عدة سنوات، والتي جعلت الملايينَ من المدنيين مهددين بخطر المجاعة والأمراض.

وأكد بايدن، خلال كلمته في قمة جدة تعاون بلاده مع السعودية وسلطنة عمان من أجل الوصول إلى حل سياسي لانهاء هذه "الحرب" في اليمن.

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