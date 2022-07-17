شاهد..مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي في لبنان!

العالم - حوادث

ووقع الحادث عندما تعطلت مكابح الشاحنة المحملة بالصخور، لتصطدم بسيارة نقل صغيرة (بيك آب) كان بها عائلة من أب وأم و 4 أطفال، وصهرهم، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعاً.

واصطدمت الشاحنة أيضاً بعدة سيارات قبل أن تستقر في خزان أحد المنازل، وتحترق.

وأصيب سائق الشاحنة وابنه أيضاً بجروح وحروق. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه "خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة".

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.



