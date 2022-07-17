إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بكورونا

العالم - أوروبا

وأصبحت إيطاليا سابع دولة تتجاوز رسميا حاجز 20 مليون حالة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

ومن بين الدول التي لديها المزيد من الحالات الرسمية هي أمريكا، مع أكثر من 90 مليون حالة رسميا، تليها الهند والبرازيل وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ويعد هذا الرقم هو الأحدث في سلسلة من هذه الأرقام المرتبطة بالجائحة بالنسبة لإيطاليا، التي كانت من بين أكثر البلدان تضررا منذ بداية الجائحة.

وارتفعت حالات كوفيد-19 في إيطاليا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت الحالات اليومية الـ100 ألف بشكل منتظم.

بيد أن معدل الوفيات وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة أقل بكثير من تلك المستويات المرتفعة التي كانت عليها في وقت سابق من الجائحة.